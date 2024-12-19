Başıboş Büyükbaş Hayvan Sahibine Teslim Edildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan ve besihaneden kaçtığı tespit edilen başıboş hayvan sahibine teslim edildi.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler ilçesi Dalama Mahallesi'nde devriye esnasında yol kenarında bir adet başıboş büyükbaş hayvan tespit etti. Devriye ekibi tarafından yapılan araştırmada büyükbaş hayvanın E.Ş. isimli şahsa ait besihaneden kaçtığı tespit edildi. E.Ş.'ye ulaşan ekipler, hayvanı sahibine teslim etti. - AYDIN