Başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor
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Bursa'nın yollarında başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor.
Bursa'nın yollarında başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor.
Başıboş atlar Bursa'nın anayollarında gezerek trafiği tehlikeye düşürdü. Bir süre koşan atlar, muhtemel bir kazaya sebep vermeden ara sokaklara girerek gözden kayboldu.
Öte yandan, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde sokak aralarında gezen onlarca koyunu gören mahalle sakinleri de şaşkınlık yaşadı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa