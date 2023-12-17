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Başıboş atlar marketin önünde taze ekmekleri yedi

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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir marketin önüne bırakılan taze ekmekler, sokaktaki başıboş atlar tarafından yenildi. İşyeri sahibi güvenlik kameralarında atların ekmekleri yemesini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Bursa'da sabah saatlerinde bir marketin önüne bırakılan taze ekmekleri, sokaktaki başıboş atlar yedi.

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde gerçekleşti. Sabah saatlerinde markette satılmak üzere bırakılan taze ekmekleri yoldan geçen başıboş atlar fark etti. Sıcak ekmeğin kokusunu alan atlar sepetlerdeki ekmekleri yedi. Sabah marketi açmak için gelen işyeri sahibi ekmeklerin yenmiş olduğunu görünce güvenlik kameralarına koştu. Gerçeği güvenlik kameralarında gören talihsiz adam gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şirinevler Yıldırım Bursa Haberler

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