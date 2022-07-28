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Başıboş at trafiği altüst etti

Başıboş at trafiği altüst etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahibinin elinden kurtulan arabalı at, trafiği alt üst etti.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahibinin elinden kurtulan arabalı at, trafiği alt üst etti. Araçlara çarpan at, vatandaşlarca yakalanarak, durduruldu.

Olay, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sibel E.'ye ait arabalı at, sahibinin elinden kurtularak hızla kaçmaya başladı. Köprü üzerinden geçip Ahmet Akyollu caddesi üzerinde hızla seyreden atın arkasında bulunan araba, ışıkta bekleyen 16 GE 919 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından hızla yoluna devam eden at, vatandaşlarca durdurulup, aydınlatma direğine bağlandı.

Aracı zarar gören araç sahibi de atın olduğu yere geldi. Bir süre sonra atını kaçıran kadın da atının başına gelince, araç sahibi Yakup E. ile arasında gerginlik ve tartışma yaşandı. Polis ekipleri at sahibini ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. At zabıta ekiplerince, Belediye sahipsiz hayvan bakım ve Tedavi Merkezine götürüldü. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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