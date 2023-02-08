Başhekim Prof. Dr. Akdağ: 'Hastaların kimi korkudan kalp krizi geçirdi, kimi yüksekten atladı'

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Prof. Dr. Başhekimi Mehmet Akdağ, deprem sebebi ile hastanelerine gelen vakalardan kimisinin korkudan kalp krizi geçirdiğini, kimisi ise yüksekten atladığını söyledi, Akdağ, Adıyaman'dan da hasta kabulüne başladığını da açıkladı.

Prof. Dr. Mehmet Akdağ, depremin ardından hemen bütün öğretim görevlileri, hemşireler ve araştırmacı arkadaşlarla birlikte hızlı şekilde acil kriz masası oluşturduklarını anlattı. Akdağ, "İki yönden çalışmamız oldu. Teknik anlamda mühendis arkadaşlarımız bir taraftan bina kontrolü yaparken, bir taraftan da acil ve kliniklerde, ameliyathanelerde depremzedeler için özel bir triyaj oluşturduk. Bu hastalara triyaj çerçevesinde hızlı bir şekilde muayene edilip, gerekli tetkikleri, tanı ve ameliyat aşamasını gerçekleştirmeye çalıştık. Tabi bunu yaparken de acil olmayan vakaları geçici olarak ertelettik. Kaç yaralı geleceği konusunda belirlemeler olmadığı için planımızı bu şekilde yaptık. An itibariyle 80 hastamız var. Bu süreçte ASKON çerçevesinde yakın ve komplike olan vakalar bize getirildi. Bu 80 hastadan 15'i Adıyaman'dan geldi. İlk 6 saate kraj sendromu hastalarımız geldi, olayın rehavetini dikkate alarak korkudan kalp krizi geçiren, panik yapıp yüksekten atlayan hastalarımız oldu el ve ayak kırıklarıyla gelen hastalarımızda oldu. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kaybettiğimiz 2 hastamız var, 5 tane de enkazda kaybedilip getirilen vatandaşlarımız oldu. Dün akşam itibariyle de Adıyaman'dan hasta transferi başladı, il dışından da hasta transferi alıyoruz. 14. hastamızın kabulü bugün gerçekleşiyor, 13 hastamızı ameliyat ettik, şuan kliniklerde yatan hastalarımız var, genel durumları iyi" dedi.

"Psikolojik destekte başladı"

Çok ciddi ve kötü bir psikolojinin yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. Akdağ, hastalara tıbbi destek yanı sıra psikolojik destekte verdiklerini belirtti. Akdağ, "Hastane bünyemizde bulunan psikiyatri ve psikologlarla bu hastalarımıza azda olsa psikolojik destek sağlama anlamında da çalışmalarımız oldu. Dicle Üniversitesi Hastanesi olarak hem acil, klinik ve rezerve ettiğimiz yoğun bakımlarla Diyarbakır'ımıza ve bölgemizden gelen hastalara hizmet etmeye devam ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR