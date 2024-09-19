Başboş Köpekler Tarsus'ta Koyunları Telef Etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağıla giren başıboş köpekler 2 koyunu telef etti, bazılarını da yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesine bağlı Kahraman Gülek Mahallesi'nde hayvancılık yapan Muhammet Ataşlı'nın ağılına giren başıboş köpekler, ağıldaki 11 küçükbaş hayvandan 2'sini telef etti. Sabah saatlerinde hayvanlarını yemlemek için ağıla giden Ataşlı, köpeklerin hayvanlarına saldırdığını gördü. Köpekleri uzaklaştıran Ataşlı, 2 koyunun öldüğünü, birkaçının da yaralandığını söyledi. - MERSİN