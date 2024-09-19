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Başboş Köpekler Tarsus'ta Koyunları Telef Etti

Başboş Köpekler Tarsus'ta Koyunları Telef Etti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde başıboş köpekler, bir hayvancılık işletmesindeki 11 küçükbaş hayvandan 2'sini telef ederken, bazılarını da yaraladı. Olay, hayvanlarını yemlemek için ağıla giden işletmecinin köpekleri görmesiyle ortaya çıktı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağıla giren başıboş köpekler 2 koyunu telef etti, bazılarını da yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesine bağlı Kahraman Gülek Mahallesi'nde hayvancılık yapan Muhammet Ataşlı'nın ağılına giren başıboş köpekler, ağıldaki 11 küçükbaş hayvandan 2'sini telef etti. Sabah saatlerinde hayvanlarını yemlemek için ağıla giden Ataşlı, köpeklerin hayvanlarına saldırdığını gördü. Köpekleri uzaklaştıran Ataşlı, 2 koyunun öldüğünü, birkaçının da yaralandığını söyledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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