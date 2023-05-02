Başaran Çevikoğlu tarafından öldürülen Yeşim Sönmez'in cenazesi memleketi Karabük'e götürüldü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kendisini takıntı haline getiren Başaran Çevikoğlu (39) tarafından öldürülen Yeşim Sönmez'in (36) cenazesi helallik almak için evinin önüne getirildi. Memleketi Karabük'e götürülmek üzere yola çıkan cenazenin arkasından anne Emine Sönmez "Götürmeyin kızımı, yavrum" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, 30 Nisan'da Ereğli ilçesine Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Saltukova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan Başaran Çevikoğlu, otomobille Yeşim Sönmez'in evinin önüne geldi. Yeşim Sönmez de motosikletini park edip eve girmeye çalıştığı sırada Başaran Çevikoğlu ile karşılaştı. Çevikoğlu, kadının önünü kesince ikili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Çevikoğlu, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Sönmez'e 2 el ateş açtı. Başından ve göğsünden yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören mahallelinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada saldırgan olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Sönmez, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çevikoğlu'nun bir süredir Sönmez'i rahatsız ettiği ve takıntılı olduğu belirtildi.