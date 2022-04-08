BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir İSTEKS sanayi sitesinde korkutan fabrika yangını

Doğalgaz ürünleri üreten fabrikada korkutan yangın

İSTANBUL - Başakşehir İSTEKS sanayi sitesi içerisinde bulunan doğalgaz ürünleri imalatı yapan fabrikada sigara izmaritinden kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. 3 katlı fabrikanın en üst katında başlayan yangın kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bir işçinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Başakşehir İSTEKS sanayi sitesi içerisinde bulunan doğalgaz malzemeleri imalatı yapılan 3 katlı fabrikada meydana geldi. İddiaya göre içeride bulunan sigara izmaritinden kaynaklı çıkan yangın kısa sürede fabrikanın en üst katını etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrika ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın esnasında içeride bulunan işçiler hızla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına dumanlar gökyüzünü sardı, 1 işçi dumandan etkilendi. Ekipler fabrikada soğutma çalışmalarına devam ediyor.

"Sigara izmaritinden olduğunu düşünüyoruz"

Fabrika müdürü Nihal Tektun, "Biz yangın çıktığı esnada ofis katındaydık arka tarafta arkadaşlar çalışıyorlardı. Biz koşarak baktık müdahale etmek istedik ama yangın baya büyümüştü. Sigara izmaritinden çıktığını düşünüyoruz aslında yangının. Güvenli şekilde tahliye edip itfaiyeye haber verdik ekiplerin çalışması şua devam ediyor inşallah yan taraftaki fabrikalara falan sıçramadan söndürülür.