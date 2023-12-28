Başakşehir-Galatasaray Maçı Tartışması Sonucu Ölüm ve Yaralama: Mahkeme Kararı

Bursa'da televizyonda Başakşehir- Galatasaray maçını izlemesine izin vermediği için tartıştığı arkadaşlarından birini yaralayan, diğerini ise öldüren sanık için mahkeme kararını verdi.

Televizyonda Başakşehir-Galatasaray maçını izlemesine izin vermediği için tartıştığı arkadaşlarından birini öldüren, diğerini ise yaralayan sanık hakkında karar çıktı. Bursa Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu Suat Öner, davacı Sedat İ. ve iki tarafın avukatları katıldı. Mahkemede Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanık Suat Öner'in "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını isterken, davacı Sedat İ.'nin beraat etmesini talep etti.

Sanık Öner, mahkeme heyetine sunduğu savunmada maktul Kadir Şahin ile uzun süredir arkadaş olduğunu söyleyerek kendisini korumak maksatlı bıçak kullandığını belirtti. Kadir Şahin'e televizyonda yayınlanan Başakşehir-Galatasaray maçını izlemek istediğini belirten Öner, Fenerbahçe taraftarı Şahin'in sinirlendiğini ve kendisine küfür ederek yumruk attığını öne sürdü. Yaşanan tartışmanın üzerine kendisini Şahin'den korumak maksadıyla odadaki meyve bıçağını aldığını söyleyen Öner, pişmanlığını dile getirerek tahliyesini talep etti. Tutuksuz sanık Sedat İ. mahkemede yaptığı konuşmada Öner'e küfür ve hakaret etmediklerini söyledi.

Sanık Suat Öner'in, Kadir Şahin'e yönelik eylemi ile "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi ile birlikte sanığın cezasını 15 yıla indirdi. Sedat İ.'ye yönelik eylemi ile Öner'e "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verdiği 12 yıl hapis cezasını haksız tahrik ve takdir indirimiyle 7 yıl 6 aya düşürdü. Mahkeme heyeti Sedat İ.'yi beraat ettirdi. - BURSA