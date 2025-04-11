Başakşehir'deki Yangında Araçlar ve Kurbanlıklar Telef Oldu

Başakşehir'deki yangından araçları ve kurbanlıkları böyle kurtarmaya çalıştılar

Yoldan aşağı akan alevler önüne çıkanı kül etti araçlar yandı, kurbanlıklar ise telef oldu

Ekiplerin yangını söndürme çalışması havadan görüntülendi

İSTANBUL - Başakşehir'de kimya deposunun alevlere teslim olduğu yangında bitişikteki barınakta bulunan hayvanlarla, otoparktaki araçlar kurtarılmaya çalışıldı. Kurbanlıklar yakındaki güvenli bir bölgeye götürülürken, araçlardan kimisi çekicilerden oradan kaldırıldı, kimisi ise itilerek uzaklaştırıldı. Yangından kurtarılamayan araçlar kül olurken, bazı hayvanlar ise telef oldu. Araçları ve hayvanları kurtarma çalışmaları ise kameraya böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi'nde bulunan kimya deposunda saat 11.50'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayıldı. Etrafı kaplayan yoğun duman kilometrelerce öteden görülürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depo adeta alev topuna dönerken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da yaşandığı depoyu söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin yangını söndürme çalışması havadan görüntülendi.

Bir yandan kurbanlık diğer yandan araç kurtarma çalışması kamerada

Yangının söndürülmeye çalışıldığı sırada bitişikteki hayvan barınağında bulunan kurbanlıklar da oradan uzaklaştırılmaya çalışıldı. Hem hayvan sahipleri hem de itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarına dahil oldu. Barınaktan çıkarılan kurbanlıklar güvenlik bir bölgeye götürüldü. Diğer yandan deponun yakınındaki otoparkta bulunan araçların zarar görmemesi için yoğun çaba sarf edildi. Sahiplerine ulaşılamayan araçlardan bazıları çekicilerle oradan kaldırılırken, bazıları ise itilerek uzaklaştırıldı. Bazı araçlar yanarken, kurbanlıklar ise telef oldu. Hem araç hem de kurbanlıkları kurtarma çalışmaları kameraya yansıdı.

"Yoldan aşağı alev akmaya başladı"

Zararının büyük olduğunu söyleyen Berkant Yalçın, "2 saat önce asitçinin orda bir yangın çıktı. Asitçi olduğunu bildiğimiz için bir iki aracı çıkardık. İçeride hiç binilmemiş iki iş makinemiz, 1 araç vardı. Onlar yandı. 15 milyona yakın malzememiz vardı. Onlar yandı. Adakçının 500- 600 hayvanı vardı onlar telef oldu. Asitler patlayınca rampa aşağı olduğu için yoldan aşağı alev akmaya başladı. Her şey yandı. 20-30 tane hayvanı çıkardılar" dedi.

"Canımız malımız gitti"

İlhan Topçu ise hayvanlarının telef olduğunu söyleyerek, "Biz sahadaydık. Telefon geldi. Geldik. Her şey bitmiş, gitmiş. 400 tane hayvan vardı. Çok azını kurtardık. Gerisi telef oldu, gitti. Canımız malımız gitti. Hiç kimseye Allah böyle bir şey yaşatmışın" diye konuştu.