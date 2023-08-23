Başakşehir'deki vale cinayetinin şüphelileri Arnavutköy'de polise ateş açtıktan sonra kamyoneti gasbederek kaçtı

Başakşehir'de bir vale cinayetinin ardından şüpheliler, polise ateş açarak kaçmaya çalıştı ve bir kamyoneti gasbederek kaçtı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.