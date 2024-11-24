Başakşehir'de Zincir Marketten Zeytin Yağı Hırsızlığı
Başakşehir'de iki kadın, bir zincir marketten çok sayıda zeytin yağı çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Başakşehir'de zincir markete girerek çok sayıda zeytin yağı çalan 2 hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Başakşehir Onur Kent'te bulunan bir zincir markete giren iki hırsız zeytinyağı rafındaki yağları çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde 2 kadının beraberindeki poşetlere zeytinyağlarını koyarak çaldığı görüldü. - İSTANBUL