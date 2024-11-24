Başakşehir'de Zeytinyağı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
Başakşehir'de bir zincir marketten çok sayıda zeytinyağı çalan iki hırsız, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hırsızlık anı detaylı şekilde görüntülendi.
Başakşehir'de markete dadanan zeytinyağı hırsızları kamerada
Marketten zeytinyağı çalan hırsızlar kamerada
İSTANBUL - Başakşehir'de zincir markete girerek çok sayıda zeytin yağı çalan 2 hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Başakşehir Onur Kent'te bulunan bir zincir markete giren iki hırsız zeytinyağı rafındaki yağları çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde 2 kadının beraberindeki poşetlere zeytinyağlarını koyarak çaldığı görüldü.