Başakşehir'de Zeytinyağı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Başakşehir'de markete dadanan zeytinyağı hırsızları kamerada

Marketten zeytinyağı çalan hırsızlar kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de zincir markete girerek çok sayıda zeytin yağı çalan 2 hırsız güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Başakşehir Onur Kent'te bulunan bir zincir markete giren iki hırsız zeytinyağı rafındaki yağları çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde 2 kadının beraberindeki poşetlere zeytinyağlarını koyarak çaldığı görüldü.