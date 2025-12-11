Haberler

Başakşehir'de yol verme kavgası: Bu kez kadın sürücü saldırdı

Güncelleme:
İki kadın sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, tekme ve yumruklarla devam etti. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Başakşehir'de iki kadın sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, kadınlardan biri diğer sürücünün aracına tekme ve yumruk attı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün gece Kayabaşı Fetihtepe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki kadın arasında trafikte yol verme nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle kadınlardan biri diğer aracın kapısına tekme ve yumruk atarak zarar verdi.

Yaşanan kavga anları çevredeki cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir kadının diğer aracın kapısını tekmelediği, çevredekilerin ise olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
