Başakşehir'de Yangın: Araçlar ve Kurbanlıklar Kurtarılmaya Çalışıldı

Başakşehir'deki yangından araçları ve kurbanlıkları böyle kurtarmaya çalıştılar

İSTANBUL - Başakşehir'de kimya deposunun alevlere teslim olduğu yangında bitişikteki barınakta bulunan hayvanlarla, otoparktaki araçlar kurtarılmaya çalışıldı. Kurbanlıklar yakındaki güvenli bir bölgeye götürülürken, araçlardan kimisi çekicilerden oradan kaldırıldı, kimisi ise itilerek uzaklaştırıldı. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi'nde bulunan kimya deposunda saat 11.50'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayıldı. Etrafı kaplayan yoğun duman kilometrelerce öteden görülürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depo adeta alev topuna dönerken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da yaşandığı depoyu söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Bir yandan kurbanlık diğer yandan araç kurtarma çalışması kamerada

Yangının söndürülmeye çalışıldığı sırada bitişikteki hayvan barınağında bulunan kurbanlıklar da oradan uzaklaştırılmaya çalışıldı. Hem hayvan sahipleri hem de itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarına dahil oldu. Barınaktan çıkarılan kurbanlıklar güvenlik bir bölgeye götürüldü. Diğer yandan deponun yakınındaki otoparkta bulunan araçların zarar görmemesi için yoğun çaba sarf edildi. Sahiplerine ulaşılamayan araçlardan bazıları çekicilerle oradan kaldırılırken, bazıları ise itilerek uzaklaştırıldı. Hem araç hem de kurbanlıkları kurtarma çalışmaları kameraya yansıdı.