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Başakşehir'de Yağış nedeniyle Beton Mikseri Devrildi, Araç Çarpmasıyla Kaza Geldi

Başakşehir'de Yağış nedeniyle Beton Mikseri Devrildi, Araç Çarpmasıyla Kaza Geldi
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İstanbul Başakşehir'de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda devrilen beton mikserine arkadan gelen bir araç çarptı. Kazada beton mikseri sürücüsü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Başakşehir'de yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda devrilen beton mikserine arkadan gelen araç çarptı. Kazada beton mikseri sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Olimpiyat Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.K. kontrolündeki 06 BM 7362 plakalı beton mikseri, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bu sırada arkadan gelen yabancı uyruklu sürücünün kullandığı 34 MJ 3062 plakalı otomobil, devrilen miksere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan beton mikseri sürücüsü E.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, beton mikseri yoldan kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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