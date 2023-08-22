Başakşehir'de Vale Cinayetiyle İlgili Kovalamaca

Başakşehir'de öldürülen vale Ogün Tekin cinayetiyle ilgili polis ekipleri, Arnavutköy'de şüphelileri kovalamaca sonucu Hadımköy'e kadar takip etti.

Taylan ERGÜN/İSTANBUL BAŞAKŞEHİR'de öldürülen vale Ogün Tekin (21) cinayetiyle ilgili çalışma yapan polis ekiplerinin, Arnavutköy'de 'dur' ihtarında bulunduğu araç kaçtı. Ekipler ile şüpheliler arasında Arnavutköy'de başlayan kovalamaca Hadımköy'e kadar sürdü. Şüpheliler, Hadımköy'de kendi araçlarını bırakarak bir arazi aracını çalıp kaçtı. Hadımköy Yolu Caddesi'ni trafiğe kapatan ekiplerin, şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.