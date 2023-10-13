Başakşehir'de trafikte kavga: Kamyon şoförü bıçakla saldırdı

Oğuzhan CİN/ İSTANBUL, BAŞAKŞEHİR'de hafriyat kamyonu şoförü ile TIR şoförü arasında trafikte kavga çıktı. Kamyon şoförü bıçakla tehditler savurarak TIR şoförüne saldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Bağlantı Yolu Başakşehir mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, hafriyat kamyonu şoförü ile TIR şoförü arasında bilinmeyen bir neden ile tartışma çıktı. Tartışmanın ardından,34 K 1869 plakalı hafriyat kamyonu şoförü, aracından çıkardığı bıçakla tehditler savurarak TIR şoförüne saldırmaya çalıştı. TIR şoförü aracını kilitlediği için, kamyon şoförü TIR'a bıçakla zarar verdi. Arbede trafikteki başka bir sürücünün araya girmesiyle son bulurken kamyon şoförü, "İnsan hata yapabilir" dedi. Kamyoncu, aracıyla ilerlediği sırada da hakaretler savurdu. O anlar saldırıya uğrayan TIR şoförünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.