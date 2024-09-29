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Başakşehir'de Terziye Silahlı Saldırı

Başakşehir'de Terziye Silahlı Saldırı
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İstanbul Başakşehir'de terzi Serhat Özkurt, iş yeri önünde kimliği belirsiz maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Özkurt hastaneye kaldırılırken, saldırgan kayıplara karıştı.

İstanbul Başakşehir'de terzi Serhat Özkurt, iş yerinin önünde oturduğu sırada kimliği belirsiz maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda Özkurt ağır yaralanırken şüpheli şahıs ise kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 5. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre terzi Serhat Özkurt, komşusu Şerif Kaplan ile iş yerinin önünde oturarak sohbet ettiği sırada kimliği belirsiz kar maskeli şüpheli Özkurt'a silahla ateş etmeye başladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan terzi Serhat Özkurt sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir istanbul

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