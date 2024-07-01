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Başakşehir'de Ters Yönde ve Kaldırımdan İlerleyen Araç Görüntülendi

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Başakşehir'de bir otomobil sürücüsünün ters yönden ve kaldırımdan ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kaldırıma çıkan hafif ticari aracın metrelerce hem ters yönden hem de kaldırımdan ilerlediği görüldü.

Başakşehir'de bir otomobil sürücüsünün ters yönden ve kaldırımdan ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Başakşehir I. Etap'ta geçtiğimiz günlerde bir araç sürücüsü ters yönde kaldırıma çıkarak metrelerce yol gitti. Araç sürücüsünün tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kaldırıma çıkan hafif ticari aracın metrelerce hem ters yönden hem de kaldırımdan ilerlediği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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