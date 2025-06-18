Başakşehir'de Ters Yönde Araç Kullanımı Tehlikesi

Başakşehir'de Ters Yönde Araç Kullanımı Tehlikesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Başakşehir'de kaydedilen görüntüler, ters yönde ilerleyen araçların trafikte yarattığı tehlikeleri gözler önüne serdi. Sürücülerin karşı şeride geçerek hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

İstanbul Başakşehir kaydedilen görüntülerde, ters yönde ilerleyen araçların trafikte oluşturduğu tehlike gözler önüne serildi. Ispartakule ve Oyakent mevkilerinde farklı noktalarda çekilen görüntülerde, bazı sürücülerin karşı şeride geçerek hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attıkları görüldü.

İstanbul'un Başakşehir İlçesi'nde çeşitli gerekçelerle karşı şeride girerek ters yön ihlali yapan sürücüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde ters yönden hızla gelen araçların, karşı şeritte seyreden sürücülerle burun buruna geldiği ve muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğü görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev

Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi

Kobal ve İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi
Erol Bilecik'in Ali Koç'a attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a edilen hakaretler tepki çekti

Attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a ettiği hakaretler olay yarattı
Macron'dan 'İran' uyarısı: Rejim değişikliğine yönelik girişim, kaosa yol açar

Trump'ın kararı beklenirken Macron'dan çok konuşulacak İran uyarısı
Bülent Şakrak 20 kilo verdi: Şimdi plaj sezonuna hazırım

20 kilo verdi! Değişimini görenler tanımakta zorlanıyor
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
Galatasaray'da transfere Cristiano Ronaldo engeli

Galatasaray'da transfere Ronaldo engeli! Araya girip aklını çeldi
Herkes tatildeyken Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan hareket! Bakın ne yaptı

Herkes tatilde, o tek başına antrenman yapıyor: Fener'den ayrılmam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.