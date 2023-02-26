Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir'de tekstil fabrikası alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Başakşehir'de tekstil fabrikası alev alev yandı

Başakşehir'de 2 katlı bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Başakşehir'de 2 katlı bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Yangın, Başakşehir Kayaşehir Er Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çalışanlar kendilerini dışarı attı. Atölye çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri etrafta önlem alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alev alev yanan fabrika itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında fabrikanın çatısında çökme meydana geldi. Büyük maddi hasarın oluştuğu yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başakşehir İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title