Başakşehir'de Tacizci Yaşlı Adam Yakalandı

Başakşehir'de okuldan çıkan kız çocuğunu taciz eden yaşlı adam yakalandı

İSTANBUL - Başakşehir'de okuldan çıkan kız çocuğu, yaşlı bir kişi tarafından taciz edildi. Yakalanan şahsın 2 adet cinsel tacizden suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, 24 Mart 2025 günü saat 16.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 7. Bölge Firuze Sitesi otobüs durağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okuldan çıkıp eve giden 13 yaşındaki Z.G.'nin yanına yaklaşan 61 yaşındaki Y.K., cinsel tacizde bulundu. O esnada oradan geçen bir kişi kızı kurtardı. Korku dolu anlar yaşayan kız, ailesiyle birlikte emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, aynı gün saat 22.00 sıralarında şüpheliyi Kayabaşı Mahallesi'nde yakaladı. Y.K.'nin cinsel tacizden iki suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.