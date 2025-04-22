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Başakşehir'de Suç Makinesi Yakalandı

Başakşehir'de Suç Makinesi Yakalandı
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İstanbul Başakşehir'de, dolandırıcılık suçlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda 118 suç kaydı bulunan İ.S. adlı şüpheli yakalandı. Şüphelinin çeşitli dolandırıcılık suçlarından arandığı ve kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Başakşehir'de suç makinesi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan dolandırıcılık suçlarının aydınlatılması ve tespiti yapılan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 118 suç kaydı bulunan suç makinesi Başakşehir'de yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık suçlarının aydınlatılması ve tespiti yapılan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, polis ekiplerinin bir süredir peşinde olduğu, şüpheli İ.S.'yi 15 Nisan'da yaptığı operasyonla Başakşehir'de yakaladı. Şüpheli, işlemleri için Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda şüpheli İ.S.'nin daha önce dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan toplamda 118 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca 100 adet 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 2 adet 'Mal varlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak' ve 1 adet 'Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi' suçlarından olmak üzere toplam 103 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı. Ayrıca şüphelinin hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu da öğrenildi. İ.S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LOKMAN SARIKURT - 3.Sayfa
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