Başakşehir'de seyir halindeki otobüs şoförünün telefonuyla uğraştığı anlar kamerada Başakşehir'de bir otobüs şoförü seyir halindeyken hem telefonuyla uğraştı hem de sefer yaptı.

Başakşehir'de seyir halindeki otobüs şoförünün telefonuyla uğraştığı anlar kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de bir otobüs şoförü seyir halindeyken hem telefonuyla uğraştı hem de sefer yaptı. O anları bir yolcu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Başakşehir'de 78F Fenertepe Başakşehir seferini yapan otobüs şoförü, cep telefonuyla dakikalarca uğraştı. Hem sefer yapan hem de cep telefonuyla uğraşan şoförü, yolculardan biri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, şoförün cep telefonuyla uğraştığı görülüyor.