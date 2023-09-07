Başakşehir'de Sel Felaketi Sonrası Polislere Saldırı

Başakşehir'de yaşanan sel felaketi esnasında kaza yapan iki grup olay yerine giden trafik polislerine ambulansın geç geldiği gerekçesiyle saldırdı. Polis ekipleri havaya ateş açarak durum sakinleştirmeye çalıştı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir'de yaşanan sel felaketi esnasında kaza yapan iki grup olay yerine giden trafik polislerine ambulansın geç geldiği gerekçesiyle saldırdı. Polis ekipleri havaya ateş açarak durum sakinleştirmeye çalıştı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Başakşehir Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşti. İddiaya göre kazaya karışan 2 araçta bulunan kişiler olay yerine giden trafik polislerine ambulansın geç geldiği gerekçesiyle saldırmaya başladı. Ekiplerin sel felaketi nedeniyle gecikmeler yaşandığını anlatmasına fırsat vermeyen şahıslar polislere saldırmaya devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde bir polis memurunun yere düştüğü diğerinin ise havaya ateş açarak olayı kontrol altına almaya çalıştığı görüldü. - İSTANBUL