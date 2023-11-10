- Başakşehir'de şehir magandaları kamerada: Asker eğlencesinde havaya silahla ateş açtı

Sokağa havai fişek atıp havaya ateş açan grup kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de dün gece saatlerinde araçla asker eğlencesi yapan grup, havai fişek atıp silahla havaya ateş açtı. Şahısların havaya silahla ateş açtığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, asker eğlencesi amacıyla araç konvoyu düzenleyen bir grup, tabancalarla sokak arasında havaya ateş açıp havai fişek attı. Şahısların çevredeki vatandaşlara ve evlere aldırış etmeden silah ateş açtığı görüldü. Yapılan ihbarlar doğrultusunda olay yerine gelen polis ekipleri şahıslara müdahale etti. Grup ardından dağılırken, magandaların silah sıktığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.