Başakşehir'de şantiyedeki konteyner alev alev yandı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de metro şantiyesinde işçilerin kaldığı konteyner bir anda tutuşarak alev alev yandı. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Başakşehir Onurkent'te bulunan metro şantiyesindeki işçilerin kaldığı konteynerde çıktı. Edinilen bilgiye göre, işçilerin konakladığı konteyner, henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Dumanların gökyüzünü sardığı yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında şans eseri ölen ya da olmazken, konteynerin yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa