Başakşehir'de şantiyedeki konteyner alev alev yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir'de şantiyedeki konteyner alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Başakşehir'de şantiyedeki konteyner alev alev yandı

Başakşehir'de metro şantiyesinde işçilerin kaldığı konteyner bir anda tutuşarak alev alev yandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de metro şantiyesinde işçilerin kaldığı konteyner bir anda tutuşarak alev alev yandı. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Başakşehir Onurkent'te bulunan metro şantiyesindeki işçilerin kaldığı konteynerde çıktı. Edinilen bilgiye göre, işçilerin konakladığı konteyner, henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Dumanların gökyüzünü sardığı yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında şans eseri ölen ya da olmazken, konteynerin yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Başakşehir, Yangın, Metro, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title