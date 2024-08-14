Üye Girişi
Haberler

Başakşehir'de Sanayi Sitesi Yanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde çayırlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla sanayi sitesine doğru ilerledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sanayi sitesi yanında bulunan çayırlık arazide nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla sanayi sitesine doğru ilerledi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Başakşehir'de bulunan Cila ve Nikelajcılar sanayi sitesinin yanında bulunan çayırlık alanda bilinmeyen bir nedenden çıktı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle yangın sanayi sitesine doğru hızla ilerledi. Ekipler yangının sanayi sitesine sıçramaması için adeta seferber oldu. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sanayi sitesinde çalışan işçiler tedbir amaçlı kısa süreliğine dışarıya çıkartıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir istanbul 3-sayfa İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: Barajların aktif doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk oranı! 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ Koç burcunun yönetici gezegeni ne? Koç burcunu hangi gezegen yönetiyor? Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok, ayrıldı mı? Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu kim? 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? ABD başkanlık seçimi ne zaman 2024? ABD seçim tarihi ne zaman? İşte ABD seçim tarihleri! PEGASUS 9 EURO BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? Pegasus indirimli bilet nasıl alınır? Pegasus 9 Euro+ vergi yurt dışı bileti kampanyası ne? SON DAKİKA: Maymun çiçeği virüsü salgını artıyor mu? MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR? Rekreasyon nedir? Rekreasyon ne anlama gelir? Seyithan İzsiz kimdir, kaç yaşında? Seyithan İzsiz nereli, hangi partiye geçti? Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Filmi izle! Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? oyuncuları kimler? Hacivat Karagöz gerçek hikayesi ne? Benzine zam var mı? 14 Ağustos güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? TOKİ KONUT SATIŞI NE ZAMAN? TOKİ 43 ilde 310 açık artırma konut satışı ne zaman? TOKİ açık artırma ne zaman? EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 14 Ağustos evde bakım maaşı sorgulama ekranı... Gelin Evi canlı yayın izle! 14 Ağustos Gelin Evi saat kaçta? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba çeyrek altını hangi gelin aldı? GELİNİM MUTFAKTA 14 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? A101 AKTÜEL KATALOĞU 15 AĞUSTOS | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! JET SKI, TINY HOUSE, MOPED...
title