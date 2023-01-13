Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir'de polis ekiplerine silahlı saldırı: 1 polis yaralı

3. Sayfa Haberleri

Başakşehir'de polis ekiplerine silahlı saldırı: 1 polis yaralı

Başakşehir'de polis ekiplerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis memuru yaralandı.

Başakşehir'de polis ekiplerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis memuru yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki polis memuru araç ile sokakta seyir halindeyken maskeli bir şahıs tarafından ateş açıldı. Saldırıda aracın yolcu koltuğundan oturan polis memuru E.K. yaralandı. Yaralanan polis memuru Başakşehir Çam ve Sakura hastanesine kaldırıldı. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinden yaya olarak kaçtığı iddia edilen saldırgan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Polis ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başakşehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title