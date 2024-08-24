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Başakşehir'de pazarcıların yer kavgası: 1 yaralı

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Başakşehir'de kapalı pazar alanında sebze meyve satan pazarcılar arasında çıkan yer tartışması kavgaya döndü. Çıkan kavgada silahını ateşleyen Y.G, 21 yaşındaki E.G'yi sırtından yaraladı. Polis firar eden şüpheli Y.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Başakşehir'de pazarcıların yer kavgası: 1 yaralı

İSTANBUL - Başakşehir'de kapalı pazar alanında sebze meyve satan pazarcılar arasında çıkan yer tartışması kavgaya döndü. Çıkan kavgada silahını ateşleyen Y.G, 21 yaşındaki E.G'yi sırtından yaraladı. Polis firar eden şüpheli Y.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Başakşehir Bahçeşehir 2.Kısımda meydana geldi. İddiaya göre, kapalı pazar yerine tezgahlarını kuran pazarcılar arasında yer işgali nedeniyle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Pazarcıların birbirine girdiği kavgada, Y.G isimli şüpheli vatandaşların da olduğu pazar yerinde defalarca silahını ateşledi. 21 yaşındaki pazarcı E.G., sırtından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç E.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis, kavga sonrası firar ettiği öğrenilen Y.G'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir İstanbul 3-sayfa Kavga Olay İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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