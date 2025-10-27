Başakşehir'de Park Yeri Kavgası: Komşular Arasında Arbede

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde park yeri yüzünden iki komşu grup arasında çıkan tartışma ve arbede cep telefonu kameralarına yansıdı. İddiaya göre yeni taşınan bir ailenin eşyalarını indirmek için bina önündeki kaldırıma park etme girişimi, bina sakini bir kadınla tartışmaya dönüştü.

Başakşehir ilçesinin Altınşehir Mahallesi'nde vatandaşların yürümesi ve güvenli ulaşımı için oluşturulan kaldırımı otoparka çeviren bir binada yaşayan sakinler park yeri yüzünden kavga etti. İddiaya göre, binaya yeni taşınan bir aile yükleri indirmek için kaldırıma yanaşınca bina sakinlerinden birisi, oradaki park yerinin kendisine ait olduğunu belirterek tartışmaya başladı. Taraflar arasında münakaşa kısa sürede kavgaya evrildi. Olay yerinde çekilen görüntülerde, eşya indiren aileye itiraz eden kadın kendisine saldırıldığını iddia ederek o anları kayda aldı. Tartışma yaşayan diğer tarafın ise kadının kendilerine yönelik tehditler savurduğunu kayda aldığı anlar yer aldı. Tarafların karşılıklı olarak çektiği videolarda "sizi vururum", "bacaklarınızı ateş ederim" gibi tehditler duyuldu. - İSTANBUL