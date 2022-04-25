Başakşehir'de park halindeki servis minibüsü alev topuna döndü - Haberler

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Başakşehir'de park halindeki servis minibüsü alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başakşehir'de park halindeki servis minibüsü alev topuna döndü Başakşehir'de Bağcılar Oto Sanayi Sitesi önünde park halinde olan servis minibüsü nedeni bilinmeyen bir şekilde alev aldı.

Başakşehir'de park halindeki servis minibüsü alev topuna döndü

İSTANBUL - Başakşehir'de Bağcılar Oto Sanayi Sitesi önünde park halinde olan servis minibüsü nedeni bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Alev topuna dönen minibüs cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangın, bugün saat 18: 00 sıralarında Başakşehir'de bulunan Bağcılar Oto Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Park halinde olan servis minibüsü nedeni bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen servis minibüsü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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