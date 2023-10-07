Başakşehir'de park halindeki cipe kaldırım taşıyla saldıran şahıs kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de arsa üzerinde park halinde olan bir cipe kimliği belirsiz şahıs, arsada bulduğu kaldırım taşını alarak camları kırdı. Araç sahipleri saldırıdan kısa süre sonra aşağıya inip araçlarının halini gördüğünde şok olurken yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Başakşehir Şahintepe Mahallesi Doğan Sokak'ta gerçekleşti. Gece yarısında beyaz bir otomobil ile cipin park edildiği arsanın yanına gelen şahıslardan birisi araçtan indi. Şahıs yerde gördüğü kaldırım taşını alarak önce cipin camlarını kırdı daha sonra zarar vermeye devam etti. Saldırının neden gerçekleştiği henüz kimse tarafından bilinmezken ilginç olay güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, şahsın aracın lastiklerini bıçakla keserek patlattığı da görüldü. Araçlarının son halini gören, araç sahipleri ise şok oldu.

Araç sahibi Ertan Ayhan yaşananlar ile ilgili, "Biz ticaretle uğraşıyoruz gece saatlerinde bu olay yaşanmış aracımıza saldırmışlar komşularımız bizi aradı geldiğimizde şahıslar kaçmıştı biz şikayetçi olduk. Neden yapıldığıyla alakalı bir fikrimiz yok bu araç 3 yıldır bizde hatta zaman zaman anahtarı bile üzerinde bırakıyoruz. Bizim güvendiğimiz bir yer ama bu olay bizi şaşırttı biz hemen şikayetçi olduk. Diğer araçlarımızda buradaydı direkt bu araca gelmiş kasti olduğunu düşünüyorum. İnşallah tesadüf üzerine yapmıştır tekrarlanmaz diyorum" ifadelerini kullandı.