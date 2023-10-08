Başakşehir'de park halindeki araç saldırıya uğradı

BAŞAKŞEHİR'de park halindeki klasik arazi aracının ön camını kırıp lastiklerini bıçaklayan kişi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Saldırının ardından araçta hasar oluştu. Aracın sahibi saldırganın bir an önce yakalanmasını istiyor.

Olay, Şahintepe Mahallesi'nde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Beyaz bir otomobille mahalleye gelen şüpheli, park halindeki klasik arazi aracının ön camını yerden aldığı tuğlayla kırdıktan sonra aracın kaputuna zarar verdi. Kapüşonlu saldırgan geldiği otomobille olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra tekrar arazi aracının yanına gelen kişi, bu sefer aracın lastiklerini bıçakladı. Çevre sakinlerinden biri, komşusunun aracına zarar verildiğini fark ederek şüpheliye balkondan bağırdı. Saldırgan geldiği otomobille olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

haber'>Haber verilmesi üzerine aracının yanına giden Ertan Ayhan, araçta hasar olduğunu görüp polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kapüşonlu kişinin araca tuğlayla saldırıp, aracın lastiklerini bıçaklama anı binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"KİMSEYLE PROBLEMİMİZ YOK"

Şikayetçi olan Ertan Ayhan, "Gece 03.30 sıralarında bir ses gelmiş. Komşularımız haber verdi. Haber verilmeden önce zaten sesleri evdekiler de duymuş. Aracıma saldırı olmuş. Herhangi sıkıntılı bir durumumuz yok. Kimseyle bir problemimiz yok. Polis ekiplerine haber verdik, gerekli işlemleri yaptılar. Hırsızlık gibi birşey yok. Arkadaş geliyor, direk gelip bu araca kasti bir şekilde saldırıyor. Lastikleri bıçaklıyor. Arabanın son hali zaten belli. Gerekli işlemleri emniyet ekipleri yapacaktır diye düşünüyorum. Kimseyle husumetimiz yok" diye konuştu.