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Otomobil sitenin yaya girişine düştü, kimsenin olmaması faciayı önledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil sitenin yaya girişine düştü, kimsenin olmaması faciayı önlediİSTANBUL Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sitenin girişine uçtu.

Otomobil sitenin yaya girişine düştü, kimsenin olmaması faciayı önledi

İSTANBUL Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sitenin girişine uçtu. O esnada turnikelerin bulunduğu alanda hiç kimsenin olmaması yaşanabilecek can kaybını önledi.

Kaza, saat 15: 00 sıralarında Başak Mahallesi Ertuğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 SD 9148 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek özel bir sitenin yaya girişi kısmına uçtu. O esnada site girişi ve çıkışında kimsenin olmaması, yaşanabilecek bir can kaybını önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Aracın kurtarılması çalışmaları sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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