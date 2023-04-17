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Başakşehir'de ön kaldıran motosiklet sürücüsünün kaza anı kamerada

3. Sayfa Haberleri

Başakşehir de cadde üzerinde ön kaldırarak seyreden motosikletli sürücünün kaza anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir de cadde üzerinde ön kaldırarak seyreden motosikletli sürücünün kaza anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Başakşehir'de akşam saatlerinde motosikleti ile cadde üzerine ön kaldırıp drift atan motosiklet sürücüsünün kaza anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, cadde üzerinde ön kaldırıp drift atan sürücünün sonrasında kaza yaptığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başakşehir 3. Sayfa Yerel Haberler

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