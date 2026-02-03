Haberler

Başakşehir TEM'de arızalanan tıra çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Güncelleme:
İstanbul Başakşehir'de TEM otoyolunda arızalanan bir tıra çarpan motosiklet sürücüsü, kaza sonrası hayatını kaybetti. Olayın ardından yol yoğunluğu oluştu ve incelemeler devam ediyor.

İstanbul Başakşehir'de, TEM otoyolunda arızalanıp emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu Başakşehir mevkii Esenyurt istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt istikametine seyir halinde olan 34 KEP 522 plakalı tırın şoförü, arızalanan aracını emniyet şeridine çekti. Bu sırada aynı yöne seyir halinde olan motosiklet sürücüsü A.K., duran tıra arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yan şeride savruldu. Bu sırada aynı yönde ilerleyen 34 RYU 40 plakalı otomobil de motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede, motosiklet sürçüşü A.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Yapılan ardından A.K.'nin cenazesi ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
