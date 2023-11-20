Başakşehir'de metruk gecekonduda korkutan yangın

Başakşehir'de çayırlık alanda bulunan metruk yapıda yangın çıktı. Çevreden gözüken dumanlar korkuturken yangın anları ve ekiplerin müdahalesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre sabah 08.30'da Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi üzerindeki çayırlık alanda bulunan metruk gecekonduda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm gecekonduyu sardı. Dumanlar ilçenin bir çok noktasından görülürken yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın anları, ekiplerin müdahalesi ve yükselen dumanlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL