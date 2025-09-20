Başakşehir'de Makas Atan Araç İETT Otobüslerine Çarptı

Başakşehir'de makas atan bir otomobil kontrolden çıkarak 2 İETT otobüsüne çarptı. Kazada sürücünün yanında bulunan eşi yaralanırken, otobüslerde hasar meydana geldi. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Başakşehir'de meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü, makas atarak ilerlediği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, seyir halindeki 2 İETT otobüsüne çarptı. Kazada sürücünün yanındaki eşi yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüslerde ise hasar oluştu. Kaza başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin makas atarak ilerlediği, kontrolden çıkıp otobüslere çarptığı anlar yer aldı. - İSTANBUL