Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir'de lüks bir otomobil alev aldı

3. Sayfa Haberleri

- Başakşehir'de lüks bir otomobil alev aldı Başakşehir'de bir otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

- Başakşehir'de lüks bir otomobil alev aldı

İSTANBUL - Başakşehir'de bir otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, kısa sürede söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Başakşehir'de lüks bir otomobil seyir halindeyken dumanların yükselmesi üzerine otomobil şoförü kenara çekerek araçtan indi. Sürücünün araçtan inmesi üzerine otomobil, bir anda alev aldı. Henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan otomobili ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken olayda kimse yara almadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başakşehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title