Başakşehir'de kuyumcu soygunu güvenlik personelinin dikkati sayesinde 63 saniyede önlendi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir sitede bulunan kuyumcu dükkanına yönelik yapılan hırsızlık girişimi güvenlik ekibinin 63 saniyelik hızlı müdahalesiyle engellendi. Kuyumcu sahibi ve EVA Group yönetimi ise güvenlik görevlilerini ödüllendirdi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, 12 Kasım saat 04.27 sıralarında Başakşehir'de bir sitede bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hırsızlık, tesisin güvenlik ve yönetim hizmetlerini sağlayan EVA Group bünyesindeki personelin dikkati sayesinde fark edildi. O gece görevde olan CCTV Görevlisi Merve Özdemir, kamera sistemlerinden 3 şahsın şüpheli şekilde hareket ettiğini tespit etti. Ardından Özdemir, durumu vakit kaybetmeden sahadaki ekip amiri Mürsel Uçan'a bildirdi. Bu ihbar üzerine Güvenlik Amiri Mürsel Uçan ve Güvenlik Görevlisi Emirhan Çetinkaya'dan oluşan saha ekibi, hızlı bir şekilde belirtilen kuyumcu dükkanına araçlarıyla korna çalarak gitti. Ekibin, alarmın verildiği andan itibaren şüphelilerin bulunduğu noktaya ulaşması ise 63 saniye sürdü. Güvenlik ekibinin bu müdahalesi, hırsızlık girişiminde bulunan şahısların soygunu gerçekleştiremeden olay yerinden uzaklaşmasını sağladı. Hırsızlık girişiminde bulunan 3 şüpheli şahıs, kepenkleri açmak için yanlarında getirdikleri levye ve demir makası gibi araçları da olay yerinde bıraktı. İhbar üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını yaptı. Güvenlik görevlileri ise şahısların kaçarken bıraktığı suç aletlerini toplayarak olay gerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Müdahalenin bu kadar kısa sürede gerçekleşmesi, olası bir maddi kaybın ve güvenlik zafiyetinin önüne geçerken, polis ekiplerinin şüphelileri şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan durumu öğrenen kuyumcu sahibi ve EVA Group yönetimi güvenlik görevlilerine çeşitli ödüller verdi. Hırsızlığı fark eden CCTV Görevlisi Merve Özdemir'de ayın elemanı seçildi. EVA Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın ise personellerine her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti.

Olaya anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde hırsızlardan birinin soygundan dakikalar önce gelip olay yerini keşif yaptığı görülüyor. Ardından araçlarıyla gelen 3 hırsız hızlı bir şekilde kuyumcunun önüne giderek kepenkleri açmaya çalışıyor. Hırsızlar güvenlik görevlilerinin çaldığı korna sesini duyduktan sonra ise panikleyip olay yerinden araçlarıyla kaçıyorlar.

"Aldığımız eğitimler sonucunda da olaya hızlı bir şekilde müdahale ettik"

Olayla ilgili konulan CCTV Görevlisi Merve Özdemir, "Kamera takibi yaparken 3 şüpheli şahsın kuyumcuya yöneldiğini fark ettim. Amirimize ve devriyeye haber verdim. Anında bölgede intikal ettiler. Kornaya basarak gittikleri için şahıslar sesi duyunca panik halinde araçlarına kaçtılar. Kaçarken de yanlarında getirdikleri suç aletleri olan demir kesme makası, levye gibi unsurları yere düşürdüler. Bu suç aletleri amir ve devriye tarafından muhafaza altına alındı. Polis memurları anında bölgeye intikal etti ve suç unsurlarını onlara teslim ettiler. Daha sonra polis ve olay yeri inceleme ekibi geldi. Aracın ve şahısların görüntülerini aldılar. Kuyumcu sahibi ve amirlerimiz teşekkür edip ödül verdiler. Görevimizi yaptığımız için mutluyuz. Şirketimiz tarafından her ay online ve fiziki şekilde düzenli olarak toplantılar düzenleniyor. Aldığımız eğitimler sonucunda da olaya hızlı bir şekilde müdahale ettik" dedi.

"Çalışma arkadaşlarımızın olayı tespit edip iş yerine gitmesi ve hırsızların kaçması toplamda 63 saniye sürüyor"

Sahada çalışan personellerine verdikleri eğitim neticesinde dikkatli olduklarını söyleyen EVA Group Genel Müdür Yardımcısı Furkan Sarıtaş "Olayın herhangi bir zarara dönüşmeden arkadaşlarımızın hızlı müdahalesi ile sonuçlanmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Güvenlik görevlisi çalışma arkadaşlarımızın olayı tespit edip iş yerine gitmesi ve hırsızların kaçması toplamda 63 saniye sürüyor. Biz sahada çalışmakta olduğumuz binlerce güvenlik personelimizle beraber ayda en az 4-5 online eğitim yapıyoruz. Ekstradan sahada fiziki eğitim ve denetimler veriyoruz. Bu yüzden güvenlik arkadaşlarımız sürekli diri bir şekilde görevinin başında. Saat kaç olursa olsun pür dikkat takip ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Koruduğumuz ve korumakta olduğumuz her alanda görevimizin başındayız"

Personellerinin aidiyet duygularını artırmak için ödül verdiklerini belirten Genel Müdür Yardımcısı Sarıtaş, "Olay gece 04.27'de herkesin tam uyuduğu saatte gerçekleşiyor. Güvenlik görevlilerimizin kameralarının başında pür dikkat kameraları takip ettiğini ve devriyedeki arkadaşlarımızın da ne kadar hızlı bir şekilde olaya intikal ettiğini görmüş olduk. Kuyumcu sahibi güvenlik arkadaşlarımıza hassas bir şekilde görevlerini yaptığı için ödül verdi. Biz de EVA Group ailesi olarak personel arkadaşlarımıza hem takdir belgesi hem de memnuniyet ve aidiyet duygularını artırmak için ödül verdik. Tüm personellerimizin ay içerisindeki çalışmalarını izleyerek 'ayın kahramanı' adı altında pirim ve ödüller veriyoruz. Çünkü biz onlara ne kadar sahip çıkarsak onlarında bize bu şekilde sahip çıkacağını biliyoruz. Koruduğumuz ve korumakta olduğumuz her alanda görevimizin başındayız. Müşterilerimizin rahat bir şekilde evlerinde uymalarını istiyoruz çünkü biz yedi yirmi dört saat görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

EVA Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın'da şunları ekledi: "Çalışma arkadaşlarımızın gayreti ve başarısı bizleri her zaman onurlandırmıştır. Gerçekleşen olayda görevini yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." - İSTANBUL