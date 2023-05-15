Başakşehir'de kontrolden çıkan tır otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı

Başakşehir'de Arnavutköy Habipler yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan meyve yüklü tır, sol şeritte bulunan otomobilin üzerine devrildi. Kazada tırda bulunan 2 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Arnavutköy Habipler yolu Sultançiftliği istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İsa Ö. idaresindeki 33 AKJ 337 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sol şeritte giden Bülent Ç. hakimiyetindeki 34 EOM 307 plakalı otomobilin üzerine doğru devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar tarafından tırın içinden çıkarılan yaralı 2 kişi hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü Bülent Ç. kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaşanan kaza nedeniyle yolda uzun bir araç kuyruğu oluştu. - İSTANBUL