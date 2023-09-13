Başakşehir'de Kız Arkadaşına Sosyal Medya Üzerinden Rahatsızlık Veren Şüpheliler Tarafından Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

Başakşehir'de bir kişi, kız arkadaşına sosyal medya üzerinden rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tartıştığı 2 şüpheli tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayda 3 kişi yaralandı ve şüpheliler gözaltına alındı.