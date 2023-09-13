Başakşehir'de Kız Arkadaşına Sosyal Medya Üzerinden Rahatsızlık Veren Şüpheliler Tarafından Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti
Başakşehir'de bir kişi, kız arkadaşına sosyal medya üzerinden rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tartıştığı 2 şüpheli tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayda 3 kişi yaralandı ve şüpheliler gözaltına alındı.
Başakşehir'de, kız arkadaşına sosyal medya üzerinden rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tartıştığı 2 şüpheli tarafından bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
E.B. isimli kişi, kız arkadaşına sosyal medya üzerinden rahatsızlık verdiğini öne sürdüğü M.T. ve beraberindeki İ.T. ile Başakşehir Mahallesi'nde buluştu.
Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi sonucu çıkan kavgada 3 kişi bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralanan M.T, İ.T. ile E.B. olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.
E.B. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken tedavilerinin ardından M.T. ve İ.T. gözaltına alındı.
?Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.