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Başakşehir'de Kavga: Polis Merkezi Önünde Meydan Muharebesi

Başakşehir'de Kavga: Polis Merkezi Önünde Meydan Muharebesi
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Başakşehir'de iki grup arasında dün gece saatlerinde başlayan tartışma, polis karakolunun önünde kavgaya dönüştü. Sopa, tekme ve yumrukların kullanıldığı olay cep telefonu kameralarına yansıdı.

Başakşehir'de iki grupta bulunan taraflar polis karakolunun önünde birbirine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. Meydan muharebesini aratmayan kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İki gruptaki şahıslar polis merkezi önünde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şahıslar birbirine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. Meydan muharebesini aratmayan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, kalabalık grubun polis merkezi önünde olmalarına aldırış etmeden birbirine saldırdığı görüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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