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Başakşehir'de Karla Kaplı Yokuşta Kayarak Duramayan Sürücü Canını Kurtardı

Başakşehir'de Karla Kaplı Yokuşta Kayarak Duramayan Sürücü Canını Kurtardı
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İstanbul Başakşehir'de karla kaplanan bir yokuşta kayarak kontrolden çıkan sürücü, aracın kapısını açarak son anda atlayarak canını kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Başakşehir'de karla kaplanan yokuştan inerken kayan aracını durduramayan sürücü çareyi kapıyı açıp atlamakta buldu. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir Kiptaş konutlarında dün beyaza bürünen yokuştan bir araç ilerken kaymaya başladı. Aracı durduramayan sürücü çareyi atlayarak kurtulmakta buldu. Aracın kapısını açıp atlayan sürücü canını son anda kurtardı. Aracın kayma anı ve sürücünün atlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, aracın kaydığı ve bir adamın kapıyı açarak içinden atladığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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