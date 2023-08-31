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Başakşehir'de kamyonet ile cip çarpıştı: Araçta sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor

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Başakşehir'de kamyonet ile cip çarpıştı: Araçta sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor Başakşehir'de kamyonet ile bir cip çarpıştı.

Başakşehir'de kamyonet ile cip çarpıştı: Araçta sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Başakşehir'de kamyonet ile bir cip çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi yaralanırken 1 kişi cipte sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin araçta sıkışan kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başakşehir 3. Sayfa Haberler

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