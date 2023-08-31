Başakşehir'de kamyonet ile cip çarpıştı: Araçta sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor

Başakşehir'de kamyonet ile cip çarpıştı: Araçta sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürüyor Başakşehir'de kamyonet ile bir cip çarpıştı.