Başakşehir'de Kalabalık Gruplar Arasında Kavga Çıktı

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada kalabalık gruplar birbirlerine kürekler ve sopalarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Başakşehir'de çıkan kavgada kalabalık iki grup kürekler ve sopalarla birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada kalabalık grup birbirlerine kürekler, sopalarla saldırdı. Birbirlerine tekme tokat saldıranlar da oldu. Kavga anları vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde kalabalık iki grubun birbirine saldırdığı anlar görüldü. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı. - İSTANBUL