Başakşehir'de İnşaatta Duvar İşçinin Üzerine Devrildi

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Başakşehir'de İnşaatta Duvar İşçinin Üzerine Devrildi
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Başakşehir'de bir inşaatta, duvarın işçinin üzerine devrilmesi sonucu hafif yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Olay, inşaatın 3. katındaki çalışma sırasında gerçekleşti.

Başakşehir'de inşaatta duvar işçinin üzerine devrildi

İSTANBUL - Başakşehir'de bir inşaatın 3. katında yapılan çalışma sırasında duvar, bir işçinin üzerine devrildi. Hafif şekilde yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken, inşaat ve yıkılan duvar havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Bayar Sokak'ta saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Bir inşaatın 3. katında çalışma yapıldığı sırada duvar, bir işçinin üzerine yıkıldı. Tuğla parçalarının altında kalan işçi, hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçinin yardımına mesai arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Duvarın altından çıkarılan işçi, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan inşaat ve yıkılan duvar havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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