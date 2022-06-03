Başakşehir'de inşaat alanında göçük: 1 işçi öldü - Haberler

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Başakşehir'de inşaat alanında göçük: 1 işçi öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başakşehir'de inşaat alanında göçük: 1 işçi öldü Göçüğün meydana geldiği alan dron ile görüntülendi Başakşehir Kayabaşı'nda bir inşaat alanında göçük meydana geldi.

Başakşehir'de inşaat alanında göçük: 1 işçi öldü

Göçüğün meydana geldiği alan dron ile görüntülendi

İSTANBUL - Başakşehir Kayabaşı'nda bir inşaat alanında göçük meydana geldi. Alanda risk kontrolü yaparken göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Öte yandan göçüğün meydana geldiği alan ise havadan görüntülendi.

Başakşehir Kayabaşı'nda bir inşaat alanında saat 11.00 sıralarında temel kazısının tamamlanmasının ardından göçük oldu. Bu sırada inşaat alanında risk kontrolü yapan Salih Yazaydık isim işçi, göçük altında kaldı. Arkadaşının toprak yığını altında kaldığını gören işçiler yardıma koştu. Bir yandan da itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Salih Yazaydık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz işçinin cansız bedeninin göçük altından çıkarılması için çalışma başlatıldı. Göçüğün meydana geldiği alan ise dron ile görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - 3. Sayfa

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